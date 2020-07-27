، المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.
وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.
عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.
المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.
وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.
عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
11:23 PM
كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.
وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.
عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.
، المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.