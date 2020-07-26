شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 30 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 266941 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 43885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي.. أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 2541 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 220323 حالة، فيما سجل عدد 30 حالة وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 2733 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 30 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.