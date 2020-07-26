الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 60 شخصًا في أحداث عنف بإقليم دارفور المزيد

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، وقوع أكثر من 60 قتيلا في أحداث عنف يشهدها إقليم دارفور، غربي السودان.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.

وقال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس، إن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني ناقش الموقف الأمني والتحديات الأمنية بمختلف أنحاء البلاد.

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وأكد الطريفي، في تصريحات صحفية، على أن الاجتماع قرر إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ويعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

