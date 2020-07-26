مجلس الأمن و الدفاع السوداني يقرر إرسال قوات عاجلة من المركز إلي الولايات التي تشهد توترات أمنية المزيد

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.

وقال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس، إن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني ناقش الموقف الأمني والتحديات الأمنية بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد الطريفي، في تصريحات صحفية، على أن الاجتماع قرر إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.

وأشار إلى أن الحقوق الدستورية مكفولة وفقا للقانون والدستور، مع التأكيد على ضرورة فرض هيبة الدولة.

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كانت مصادر كشفت لـ"الخليج 365" عن انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء الأحد، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد،وانعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الدوري له أهمية قصوى".

وأضاف أن "الاجتماع مهم جدا ويكسب أهميته من مناقشة بند يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث نبحث تطورات الأحداث في الخرطوم والغرب والشرق وجنوب كردفان"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيطالاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيمايتعلق بأمن ووحدة السودان.