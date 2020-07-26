سلاح الجو الليبي يدمر عددا من الدبابات والآليات العسكرية للمليشيات بمحيط الوشكة غرب سرت المزيد

استهدف سلاح الجو بالجيش الليبي، مساء الأحد، عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة، غرب سرت، وفق مصادر عسكرية ليبية.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو نجح في تدمير الدبابات والآليات العسكرية بضربات مركزة.

ولم تكشف المصادر عن أعداد القتلى في صفوف المليشيات الموالية لتركيا التي تم استهدافها، إلا أنها أكدت أن التحرك كان سريا وبأعداد كبيرة.

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وفي وقت سابق أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة.

وأكد أن القوات المسلحة لن تبدأ بالهجوم، ولكنها ستتصدى لأي محاولات من المليشيات أو القوات التركية للاقتراب من مواقعها.

وأوضح المسماري، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مناطق النفط، من المليشيات المسلحة التي تهدر أموال الشعب الليبي وثرواته.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.