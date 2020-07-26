هداف الدوري الإيطالي.. إيموبيلي يوسع الفارق مع كريستيانو رونالدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسع تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، الفارق مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الصراع على لقب هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.
وسجل إيموبيلي هدف لاتسيو الأول، خلال المباراة التي تجمع فريقه بهيلاس فيرونا، في الوقت الحالي، والتي انتهى الشوط الأول منها بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.
الهدف جاء قبل نهاية الشوط الأول بشكل مباشر، من ركلة جزاء سددها اللاعب الإيطالي.
هداف الدوري الإيطالي
وبذلك ابتعد إيموبيلي بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 32 هدفا.
وبات إيموبيلي على بعد هدفين من رونالدو الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 30 هدفا.
وستكون أمام رونالدو فرصة محاولة اللحاق باللاعب الإيطالي، عندما يواجه يوفنتوس نظيره سامبدوريا مساء الأحد.
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