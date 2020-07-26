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غبار وسحب رعدية اليوم وأبها تسجل 19 درجة مئوية

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2020-07-27

غبار وسحب رعدية اليوم وأبها تسجل 19 درجة مئوية

رفحاء تسجل أعلى درجات الحرارة في

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية على منطقتي القصيم وحائل، حيث تسجل مدينة رفحاء أعلى درجات الحرارة في السعودية بمعدل 48 درجة مئوية، وتسجل أبها 19 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.



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