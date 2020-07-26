شكرا لقرائتكم قصيدة وطنية للزهراني في وسام البادية: عاش سلمان أبونا عاش سلماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-26 قصيدة وطنية للزهراني في وسام البادية: عاش سلمان أبونا عاش سلماني نقل من خلال أبياتها فرحة أهالي الباحة بنجاح العملية متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة أطلق الشاعر عبدالواحد الزهراني قصيدة وطنية حماسية من على مسرح فعاليات وسام البادية، بنسختها الثانية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق، نقل من خلال أبياتها فرحة أهالي الباحة بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال الزهراني في قصيدته: يا ملكنا وسيدنا وقايدنا Advertisements بسم أبونا حسام ومن هل الباحة بعد ما زال عنك العارض الصحي نرفع الصوت خله يسمع العالم عاش سلمان أبونا عاش سلماني الجدير بالذكر أن فعاليات وسام البادية تتواصل كل يوم من الساعة 5 عصرًا حتى 12 منتصف الليل، وتستمر حتى يوم 29 من ذي الحجة الجاري.



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