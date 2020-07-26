2020-07-26

فيصل بن بندر يوجه باستمرار العمل خلال إجازة العيد وتسهيل التواصل عن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتفعيل العمل واستقبال طلبات المراجعين، عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد.

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