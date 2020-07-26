حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عن حملة تصحيح 3641 مركبة H6 HAVAL موديل 2020.

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وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن السبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

وطالبت التجارة التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10 آلاف كم.

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