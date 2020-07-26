- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين
دعت التجارة للتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عن حملة تصحيح 3641 مركبة H6 HAVAL موديل 2020.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن السبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).
وطالبت التجارة التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10 آلاف كم.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.