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حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين

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2020-07-26

حملة تصحيح لـ3641 سيارة H6 HAVAL بسبب البنزين

دعت التجارة للتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عن حملة تصحيح 3641 مركبة H6 HAVAL موديل 2020.

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وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن السبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

وطالبت التجارة التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10 آلاف كم.



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