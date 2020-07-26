، "ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتمكين "الأمن الداخلي" والوكالة الفيدرالية من تنسيق جهود الإغاثة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار هانا.

وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، إن إجراء الرئيس ترامب يتيح لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في 34 مقاطعة.

وأفاد البيان بأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.