- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذ مركز جامعة جدة للعمل التطوعي خلال أزمة كورونا 150 مبادرة استفاد منها 83943 مستفيداً، شملوا الأسر والعوائل في الأحياء التي تم حظر التجول فيها أثناء فترة الحجر الصحي.
وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، أن تلك المبادرات كان لها أثر واضح على مجتمع جدة بشكل خاص، وعلى مستوى المملكة بشكل عام.
وأشار إلى أنه شارك في تنفيذها ما يقارب (1037) متطوعاً ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأبان أن مجالاتها وأساليبها تنوعت ما بين مبادرات إغاثية ميدانية، ومبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومبادرات تمت عن طريق منصات التعليم عن بعد، ومبادرات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات وشملت (13) مبادرة إعلامية، و(11) مبادرة إغاثية، و(29) مبادرة تعليمية، و(85) مبادرة توعوية، و(12) مبادرة صحية.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:25 PM
نفذها 1037 متطوعاً ومتطوعة
نفذ مركز جامعة جدة للعمل التطوعي خلال أزمة كورونا 150 مبادرة استفاد منها 83943 مستفيداً، شملوا الأسر والعوائل في الأحياء التي تم حظر التجول فيها أثناء فترة الحجر الصحي.
وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، أن تلك المبادرات كان لها أثر واضح على مجتمع جدة بشكل خاص، وعلى مستوى المملكة بشكل عام.
وأشار إلى أنه شارك في تنفيذها ما يقارب (1037) متطوعاً ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأبان أن مجالاتها وأساليبها تنوعت ما بين مبادرات إغاثية ميدانية، ومبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومبادرات تمت عن طريق منصات التعليم عن بعد، ومبادرات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات وشملت (13) مبادرة إعلامية، و(11) مبادرة إغاثية، و(29) مبادرة تعليمية، و(85) مبادرة توعوية، و(12) مبادرة صحية.
، 83943 مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال "جائحة كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 83943 مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال "جائحة كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.