، أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى ،

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وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز أعمالهم.
وأكد أمير الجوف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين. ودعا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يوفِّق قادتنا لكل خير، ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:22 PM
تنفيذًا لتعليمات القيادة بتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم
وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز أعمالهم.
وأكد أمير الجوف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين. ودعا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يوفِّق قادتنا لكل خير، ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.
، أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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