، رئيس "بلدية السهي" بصامطة يتفقد قنوات تصريف مياه السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تنظيف العبّارات ومجاري الأودية لضمان انسيابية جريان المياه

قام إبراهيم الزيلعي، رئيس بلدية مركز السهي بالنيابة التابع لمحافظة صامطة، بجولة تفقدية على قنوات تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، يرافقه رئيسا قسم الطوارئ والكوارث وقسم الخدمات والمشاريع بالبلدية، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لموسم الأمطار.

وقال "الزيلعي" إنه جرى العمل على تنظيف عبّارات السيول ومجاري الأودية من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدّد "الزيلعي" على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة من شيولات ومواتير شفط في حال لزم الأمر ذلك. مؤكدًا أن بلدية السهي تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ في حدود منطقة عملها، وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

Advertisements