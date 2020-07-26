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تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول.
وتفصيلاً، تشهد عددٌ من المواقع شمال شرق جازان في هذه الأثناء أمطارًا وسيولاً متواصلة من بينها سيول شهدان وسِر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب واجتاحت السيول عددًا من الطرق في المحافظات.
ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة اليوم، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 10:57 PM
اجتاحت عددًا من الطرق .. وتحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة
تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول.
وتفصيلاً، تشهد عددٌ من المواقع شمال شرق جازان في هذه الأثناء أمطارًا وسيولاً متواصلة من بينها سيول شهدان وسِر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب واجتاحت السيول عددًا من الطرق في المحافظات.
ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة اليوم، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.
، شاهد.. أمطار وسيول جازان تتواصل .. و"المدني" يحذر: لا تقربوا مجاريها ،
المصدر : الخليج 365
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