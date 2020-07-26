شكرا لمتابعة خبر عن حاج من جزر القمر: سنذهب إلى مكة يوم السابع ولكنني أرى ذاك اليوم بعيدًا «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال سيف الدين حاج من جزر القمر يقيم في المملكة لدراسة اللغة العربية:" سنذهب إلى مكة يوم السابع، ولكنني لشدة اشتياقي أرى ذاك اليوم بعيدًا ".

وأضاف سيف الدين:" كنا نتصور أننا سنحج واستعجل الذهاب إلى مكة "، لافتا:" عندي شوق للوصول إلى هذه الأماكن في أقرب وقت ".

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وأوضح سيف الدين:" موافقين المبدئية للذهاب في هذه السنة إلى الحج "، مضيفا:" يدرس سيف الدين اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ".

وتابع سيف الدين:" اتصلت بالوالدة والوالد والأقارب وأدخلهم السرور وهنئوني بسبب قرب رؤيتي الأماكن التي مر عليها النبي صلي الله عليه وسلم ".