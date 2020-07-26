شاهد ..تدفق السيول بطريق «عقبة مغره»

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول تدفق السيول بطريق " عقبة مغره " نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها نجران. أظهر مقطع فيديو متداول تدفق السيول بطريق " عقبة مغره " نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها نجران. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق والتي تؤدي إلى تدني الرؤية.

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