شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم الاشتراك في ثمن الاضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، اليوم الأحد، حكم الاشتراك في ثمن الاضحية.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إذا كان واحد سيضحي عنه وعن أهل بيته فمشروع له إلا يشاركه أحد في الأضحية إذا كان قادر على ذلك، فإن لم يكن غير قادر على ذلك فيسقط عنه.
وأضاف : أما إذا كان سيشترك شخص مع أخواته عن ولادهم أو والدتهم فهذا يجوز.
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