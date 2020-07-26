شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم الاشتراك في ثمن الاضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، اليوم الأحد، حكم الاشتراك في ثمن الاضحية.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إذا كان واحد سيضحي عنه وعن أهل بيته فمشروع له إلا يشاركه أحد في الأضحية إذا كان قادر على ذلك، فإن لم يكن غير قادر على ذلك فيسقط عنه.

وأضاف : أما إذا كان سيشترك شخص مع أخواته عن ولادهم أو والدتهم فهذا يجوز.