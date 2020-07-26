شكرا لمتابعة خبر عن خطوات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة للمقيمين خارج المملكة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت منصة "أبشر"، عن إتاحة خدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.»وشملت خطوات الاستفادة من الخدمة : " سداد رسوم تمديد التأشير من خلال خدمة سداد البنكية 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد، والدخول إلى أبشر ثم اختبار (خدمات التأشيرات) واختيار الفرد ثم اختيار (تمديد التأشيرة).

وأوضحت المنصة، أن شروط الخدمة تتضمن "تواجد الفرد خارج المملكة، سريان مدة الإقامة شاملة مدة التمديد، عدم مضي أكثر من 60 يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة " .