شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مبكية حول وفاة شقيقين من جازان في يومين متتاليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

جذبت قصة مبكية لشقيقين من محافظة الدرب بجازان، توفى الأول فلحق به أخوه في اليوم التالي حزناً على فراقه.

واتضح أن أباه وعمه عاشا يتيمين وكانت تربطهما علاقة قوية وسكنا بجوار بعضهما طيلة حياتهما خلال تنقلهما بين المدن بحسب ظروف العمل.

وتبين أنه في صباح يوم الخميس الماضي توفي عمه سعيد ليلحق به والده صباح الجمعة، وتم دفنهما إلى جوار بعض، حيث تناقلت عشرات الصور لأبيه وعمه وهما يجلسان مع بعضهما في المناسبات والرحلات البرية وفي الحرم المكي وفي المنزل، بجانب صورة قبريهما المتجاورين.