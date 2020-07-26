شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مؤثرة لثمانيني من عسير يمارس التجارة بمحله الصغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

روى مواطن ثمانيني قصة ممارسته التجارة بمحله الصغير في إحدى قرى عسير، قائلا إنه عاش حياته بين التحارة والعمل وكرث حياته لخدمة الدين والعمل.

وأضاف المواطن الذي يدعى العم جابر، قائلا:" ابيع واشتري وعندي محل وأحضر البضائع من أبها علي الجمل، مضيفا:" لدى ٨ أبناء ومنهم سلطان نجلي لمتابعة الحسابات المالية البسيطة للمحل ".

وقال المواطن:" اعيش مع شريكة حياتي أم سلطان -رحمها الله- زوجتي كانت طيبة ومن أصل طيب وفيهم التقوى والإرشاد والطاعة والله اختارها ونسأل الله لها المغفرة والجنة ".