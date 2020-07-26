شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..كيفية إدارة الحشود النسائية في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، كيف تتم إدارة الحشود النسائية في الحرم المكي.

وقالت العبود خلال لقاءها في قناة " الإخبارية " : يوحد خبرات عالية من إدارة حشود النساء بالحرم المكي، حيث يبأ عمل الحشود من الأبواب إلى الممرات وانتاء بالمصليات.

وأضافت : تعمل إدارة الحشود على تنظيم وحماية القاصدات من التكدس، كما تقوم بجولات ميدانية للإشراف على سلامة الزوار.