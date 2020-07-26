شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..كيفية إدارة الحشود النسائية في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضحت وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، كيف تتم إدارة الحشود النسائية في الحرم المكي.
وقالت العبود خلال لقاءها في قناة " الإخبارية " : يوحد خبرات عالية من إدارة حشود النساء بالحرم المكي، حيث يبأ عمل الحشود من الأبواب إلى الممرات وانتاء بالمصليات.
وأضافت : تعمل إدارة الحشود على تنظيم وحماية القاصدات من التكدس، كما تقوم بجولات ميدانية للإشراف على سلامة الزوار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كيفية إدارة الحشود النسائية في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.