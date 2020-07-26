شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الطقس على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير النظرة الأولية للتوقعات الخاصة بموسم حج 1441هـ على المشاعر المقدسة، من الأحد إلى الاثنين 5 – 13 / 12 / 1441هـ .

وستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 إلى 40 درجة مئوية، بينما ستتراوح الصغرى بين 28 إلى 30 درجة مئوية، فيما ستكون نسبة الرطوبة من 40 إلى 75 %.

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أما سرعة الرياح فمن المتوقع أن تكون جنوبية غربية، إلى غربية بسرعة من 20 – 35 كم/س خلال النهار تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل بسرعة من 10 – 20 كم /س.

ويتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بتيارات هابطة مثيرة للأتربة والغبار فترة ما بعد الظهيرة خلال الفترة من 5 ذي الحجة وحتى 10 ذي الحجة.

وتستمر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف وشرق مكة المكرمة قد يصل تأثيرها إلى مكة المكرمة والمشاعر بنشاط الرياح السطحية للأتربة والغبار وهطول الأمطار الرعدية خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة.