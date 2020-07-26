شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين على منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة، أن الباحة ستشهد استمرار في الأمطار المتوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول، وذلك حتى التاسعة مساءًا.

كما تشهد مكة المكرمة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتحديدًا على " الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، عرفات، مزدلفة، منى "، وذلك حتى الحادية عشر مساء اليوم.

فيما ستشهد القنفذة والليث أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية حتى الحادية عشر مساءًا.