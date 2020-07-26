فيديو لكويتي يصفع مصرياً في “جمعية تموينية” يتسبب في ضجة.. ورئيسها يستقيل لعدم مقدرته على أخذ حقه

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أثار مقطع فيديو لصفع كويتي أحدَ العاملين المصريين، ضجةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية في مصر والكويت.

ورصدت كاميرات المراقبة لجمعية “صباح الأحمد” واقعة تعدي المواطن الكويتي على العامل المصري أكثر من مرة، والتي تقدم على إثرها رئيس الجمعية ناصر ذعار العتيبي باستقالته، بسبب ما وصفه بـ”ضياع حقوق الوافدين العاملين في الجمعية” بسبب الاعتداء عليهم وإهانتهم.

وتفاعلاً مع الواقعة، أطلق عدد من المغردين الكويتيين هاشتاقاً باسم “جمعية صباح الأحمد” للتعبير عن أسفهم الشديد حيال الواقعة والتضامن الكبير مع الشاب المصري، رافضين الاعتداء عليه من قبل المواطن الكويتي.



