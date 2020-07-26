هل تتطوع لإجراء تجارب علاج كورونا؟ استطلاع يُفجر عاصفة من الجدل

دشن حساب «هاشتاق السعودية»، الذي يتابعه 10 ملايين شخص على تويتر، اليوم الأحد، استطلاعًا لآراء المتابعين، حول «لو تم إنتاج لقاح سعودي لعلاج كورونا هل يمكن أن تتطوع للمشاركة في التجارب؟». هذا السؤال الذي تحول إلى مصدر لإثارة عاصفة من الجدل، نظرًا لتباين ردود الفعل حوله.

اختلفت الآراء بشأن الاستطلاع بين مؤيد للمشاركة ورافض لها، وسط مشاركة أكثر من 30 ألف شخص خلال أقل من 24 ساعة، حيث أسفرت النتائح عن موافقة البعض، ورفض البعض الاَخر، وإبداء فريق ثالث عدم اهتمامه، وجاءت نسبة الرافضين للمشاركة بعد 5 ساعات –من 24 ساعة- 54.2%، والموافقين على التطوع 34.1%، وغير المهتمين 11.8%.

وشارك في الاستطلاع 33544 شخصًا، وقال أحد المتابعين للحساب ويدعى محمد المنيفي: «اللقاح إذا ما فادك ما ضرك»، فيما علق حساب باسم بندر: «أقل شي خلينا نعمل أبحاث ودراسات بعدها نفكر بالمتطوعين». بينما قال حساب يحمل اسم «عابرة»: اللي يتطوع كبار السن واللي معهم أمراض مزمنة، الفئات الخطرة يعني اللي عشانهم حظرونا». أما حساب محمد آل عندل فكتب: «اللقاحات الأجنبية الأوروبية نتائج الأبحاث يومية وشفافة ومعلنة لقاح لا نعلم عنه والقائمون عليه ليس لهم جرأة شفافية المكون والنتائج اليومية ينخاف منه من أي أرض كان»، وقال محمد بن دخيل «والله وبالله وتالله أنني من أول المتطوعين لهذا العلاج» وأيد آخر التطوع قائلا: «أكيد من غير تفكير، أي شي أسوية لخدمة وطني».

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