تجنبًا للغش.. ما هي الطريقة المُثْلَى لاختيار الأضحية؟.. وزارة الزراعة توضح

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاشترطات الصحية التي يجب على المواطنين والمقيمين في المملكة مراعاتها عند اختيار وشراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسمًا توضيحيًّا وعلّقت عليه مغردة «كيف تختار أضحية سليمة؟.. هنا اعتبارات عدة يجب معرفتها عند اختيار الأضحية، تعرّف عليها..».

الحالة الصحية للأضحية

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الطرق المُثْلَى التي يمكن من خلالها معرفة الحالة الصحية للأضحية، مشددة على أهمية الالتزام بمعرفة الحالة الصحية للأضحية قبل شرائها.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن هناك 9 علامات مرئية يمكن ملاحظتها بالعين المجرد خلال ثوانٍ تساعد في تحديد الحالة الصحية للأضحية، موضحة أن هذه العلامات تتعلق بالوقوف والحركة والأنف والتنفس بصورة طبيعية والفم والجلد والعين والصوف كالتالي:

- وقوف وحركة الحيوان بشطل طبيعي وحيوية دون ملاحظة هزال أو ضعف أو كسل أو ترنح أو عرج

- نظافة الأنف وخلوها من أي زيادة في الإفرازات ولا يوجد بها تقرحات أو بثور

- نظافة الفم وعدم وخلوّه من الزيادة في إفرازات اللعاب أو سيلانه أو تقرحات أو بثور

- ألا يكون بالجلد أي جروح أو خراريج أو حشرات خارجية

- أن تكون العين براقة لامعة ليس بها إفراز للدموع أو التهابات أو احمرار

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- أن يكون الصوف ناعمًا لامعًا ولا يُقصف عند الشد وذو لون طبيعي

- ألا يوجد أي علامات للإسهال بوجود براز ملتصق بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل والجزء الخلفي للأرجل الخلفية

- عدم وجود تورم بالمنطقة ما بين الفكّ السفلي؛ لأن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا على مشاكل بالكبد أو إصابة الأضحية بديدان كبدية.

تجنب الغش عند شراء الأضحية

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة لضرورة التأكد من بعض الاشتراطات بعناية، والتأنّي عند شراء الأضحية لعدم التعرّض لغش بعض التجار.

وألمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن هناك طرق احتيالية عدة يتبعها بعض التجار لغش المشتري وإقناعه بشراء أضحية قد تظهر أمام المشتري بحجم أكبر من حجمها الحقيقي.

وأبانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أبرز هذه الطرق الاحتيالية هو إجبار الحيوان على الإفراط في شرب كمية كبيرة من الماء المخلوط بملح الطعام، وكذلك وضع الأضاحي بالسيارات المكشوفة يظهرها أكبر كما لا يستطيع المشتري التيقن من حالته الصحية، وأيضًا ربط الحيوان وهو جالس على الأرض.

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