حددتها النيابة العامة.. تعرّف على اشتراطات وعقوبات مخالفة العمل بشركات الحراسة الخاصة

منها أن يكون جميع العاملين من السعوديين..
أوضحت النيابة العامة، اشتراطات العمل وعقوبات المخالفات في الشركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وذكرت النيابة العامة عبر حسابها على « تويتر»، أنه يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحرّاس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم.
وأضافت، أنه تخضع إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك إنعقاد المُساءلة من قبل النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن، لطبيعة المهام المنوطة بهم.
كما أوضحت النيابة العامة عقوبات مخالفة اشتراطات العمل مشيرة إلى أنها تبدأ بالإنذار ثم إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن شهر ثم غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال وفي حالة العودة تُضاعف الغرامة وأخيرًا إلغاء الترخيص ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.
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