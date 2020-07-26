الجوازات السعودية تكشف مواعيد العمل المتاح خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن مواعيد عمل ومكاتب الجوازات بالمناطق والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت إدارة الجوازات، عبر حسابها الرسمي الموثق عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «تسعد إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة كافة بخدمتكم وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة (أبشر، أبشر أعمال، مقيم) للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك».

أوقات عمل الجوازات خلال العيد

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه من يوم الجمعة الموافق 3 ذو الحجة حتى نهاية عمل يوم الخميس 9 ذو الحجة ستكون أوقات العمل بإدارة جوازات الرمال بمنطقة الرياض من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وكشفت المديرية العامة للجوازات، عن أن سيتاح كذلك إتمام إجراءات الحالات الطارئة عبر شعبة الجوازات بمركز صحاري القسم النسائي بمنطقة الرياض بدية من يوم السبت الموافق 4 ذو الحجة وحتى نهاية دوام عمل يوم الخميس 9 ذو الحجة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأبانت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتاح إتمام إجراءات الحالات الطارئة من خلال شعبة الجوازات بالردسي مول، وبالصيرفي مول، وبالتحلية مول، بمنطقة مكة المكرمة، بداية من يوم الجمعة 3 ذو الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذو الحجة، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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أوقات عمل الجوازات بالمملكة

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن مواعيد عمل فروع ومكاتب إدارات الجوازات في مختلف مناطق ومحافظات الممكلة من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل ستكون من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

ونوّهت، المديرية العامة للجوازات، إلى أنه سيتم عودة العمل خلال المواعيد الرسمية بشكل طبيعي بداية من يوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت مسبق من الأسبوع الماضي، مواعيد أجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذو الحجة، أما أجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام.

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