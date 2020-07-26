تمت إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت - خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ ، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و (18893) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(640295) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر.
وأشار القريني، إلى أن القبض على المتورطين فيها وعددهم (196) شخصًا، بينهم (42) متهمًا من الجنسية الإثيوبية ، و(113) متهمًا من الجنسية اليمنية، و( 32) متهمًا سعوديي الجنسية، و (4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهمٌ من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.
وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كل عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 196 شخصًا.. «حرس الحدود»: إحباط محاولة تهريب حشيش وقات وإمفيتامين وأفيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.