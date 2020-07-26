شاهد.. مدني مكة ينقذ شابين عَلقا بفوهة الوعبة

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه، في إنقاذ شخصين علقا بمقلع طمية السياحي «فوهة الوعبة».

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة «09:00» صباح اليوم الاحد، يُفيد بوجود شخصين علقا أثناء نزولهما بمقلع طمية.

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وأضاف، أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخصين علقا أثناء محاولة النزول إلى قاع فوهة الوعبة وأُصيبا بإعياء شديد.

وأكد، على أن فرق الإنقاذ، قامت بإخراجهما صعودًا لمسافة تزيد عن ٣٠٠م، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب القرني، بالجميع التعرف جيدًا على طبيعة المواقع التي يزورونها والمواقع التي يمارسون فيها هواياتهم، وأخذ أقصى درجات السلامة حفاظاً على سلامتهم من المخاطر المحتملة.