برنامج وطني للحماية بالأمن السيبراني

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصدد إطلاق «البرنامج الوطني للتوعية» والذي يهدف إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني، في حماية أمن المملكة الوطني ومصالحها الحيوية، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

كوادر أمنية

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مؤخرا، الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها.

ويعرّف هذا الإطار الأدوار الوظيفية في كل فئة، وما يرتبط بها من مهام وما تتطلبه من معارف ومهارات وقدرات، وقد تم إعداد هذا الإطار بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة الاحتياج الوظيفي لأعمال الأمن السيبراني في المملكة.

قدرات وطنية

يأتي إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، كما يعتبر دليلاً مرجعياً لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها واستقطابها وإدارتها وتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية في هذا المجال. وتم إعداد الإطار من قبل الهيئة وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في عدد من الجهات الوطنية.

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أهداف البرنامج

تعزيز الأمن السيبراني للمملكة

حماية المصالح الحيوية

حماية الأمن الوطني

حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية