%70 ارتفاعا في بلاغات مكتب تحقيقات الطيران

وشملت البلاغات الواردة لمكتب تحقيقات الطيران 246 واقعة منها 7 وقائع خطيرة، إضافة إلى 712 بلاغا آخر لمشاكل تشغيلية لا تصنف ضمن وقائع وحوادث الطيران، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث في العام الماضي، وبحسب التقرير أجرى المكتب 26 تحقيقا، وحرر 27 تقريرا تتعلق بالبلاغات الواردة، منها 7 تقارير الملحق الثالث عشر و 16 تقريراً محدودة النطاق وتقرير عن مخاوف تتعلق بالسلامة و 3 تقارير تم اتخاذ قرار بعدم إكمالها وتحقيقات ختامية قصيرة، كما أصدر 46 توصية، منها 44 توصية تتعلق بالسلامة، وتوصيتان قائمتان بذاتهما تتعلقان بالسلامة.
وأظهر التقرير، أبرز أهداف ومسؤوليات مكتب تحقيقات الطيران، منها التحقيق المحايد في حوادث ووقائع الطيران، وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز سلامة الطيران المدني، وتقديم التوصيات المتعلقة بسلامة الطيران ومتابعتها.
البلاغات الواردة لمكتب تحقيقات الطيران في المملكة
958 2019
561 2018
239 واقعة
7 وقائع خطيرة
712 بلاغ مشاكل تشغيلية
0 حوادث
26 تحقيقاً
27 تقريراً
46 توصية
البلاغات الواردة خلال عام 2019
170 تقارب جوي
169 فشل أو خلل في أحد أنظمة الطائرة
133 خدمات المناولة الأرضية
73 ارتطام بالطيور
68 فشل أو خلل في محركات الطائرات
60 وقائع متعلقة بالأمن
53 وقائع متعلقة بالملاحة
43 وقائع متعلقة بتصميم أو تشغيل المطارات
38 أخرى / غير مصنفة
31 وقائع متعلقة بالحيوانات
15 استخدام غير مصرح للمدرج
15 غير معروف
14 وقائع متعلقة بإدارة الحركة الجوية
13 عواصف رعدية/تغير سرعة الرياح
13 وقائع تتعلق بالوقود
11 فقدان التحكم بالطائرة
9 وقائع طبية
9 حريق أو دخان/غير مؤثرة
9 وقائع متعلقة بسلامة مقصورة الركاب
3 اصطدام أرضي
3 انحراف عن المدرج
2 متغيرات جوية
2 ملامسة غير طبيعية لمدرج المطار
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