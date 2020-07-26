%70 ارتفاعا في بلاغات مكتب تحقيقات الطيران

كشف تقرير صادر من مكتب تحقيقات الطيران التابع لهيئة الطيران المدني في المملكة عن تلقيه 958 بلاغاً خلال العام الماضي 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 70.7% مقارنة بعام 2018 والذي بلغت فيه 561 بلاغاً.

وشملت البلاغات الواردة لمكتب تحقيقات الطيران 246 واقعة منها 7 وقائع خطيرة، إضافة إلى 712 بلاغا آخر لمشاكل تشغيلية لا تصنف ضمن وقائع وحوادث الطيران، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث في العام الماضي، وبحسب التقرير أجرى المكتب 26 تحقيقا، وحرر 27 تقريرا تتعلق بالبلاغات الواردة، منها 7 تقارير الملحق الثالث عشر و 16 تقريراً محدودة النطاق وتقرير عن مخاوف تتعلق بالسلامة و 3 تقارير تم اتخاذ قرار بعدم إكمالها وتحقيقات ختامية قصيرة، كما أصدر 46 توصية، منها 44 توصية تتعلق بالسلامة، وتوصيتان قائمتان بذاتهما تتعلقان بالسلامة.

وأظهر التقرير، أبرز أهداف ومسؤوليات مكتب تحقيقات الطيران، منها التحقيق المحايد في حوادث ووقائع الطيران، وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز سلامة الطيران المدني، وتقديم التوصيات المتعلقة بسلامة الطيران ومتابعتها.

البلاغات الواردة لمكتب تحقيقات الطيران في المملكة

958 2019

561 2018

239 واقعة

7 وقائع خطيرة

712 بلاغ مشاكل تشغيلية

0 حوادث

26 تحقيقاً

27 تقريراً

46 توصية

البلاغات الواردة خلال عام 2019

170 تقارب جوي

169 فشل أو خلل في أحد أنظمة الطائرة

133 خدمات المناولة الأرضية

73 ارتطام بالطيور

68 فشل أو خلل في محركات الطائرات

Advertisements

60 وقائع متعلقة بالأمن

53 وقائع متعلقة بالملاحة

43 وقائع متعلقة بتصميم أو تشغيل المطارات

38 أخرى / غير مصنفة

31 وقائع متعلقة بالحيوانات

15 استخدام غير مصرح للمدرج

15 غير معروف

14 وقائع متعلقة بإدارة الحركة الجوية

13 عواصف رعدية/تغير سرعة الرياح

13 وقائع تتعلق بالوقود

11 فقدان التحكم بالطائرة

9 وقائع طبية

9 حريق أو دخان/غير مؤثرة

9 وقائع متعلقة بسلامة مقصورة الركاب

3 اصطدام أرضي

3 انحراف عن المدرج

2 متغيرات جوية

2 ملامسة غير طبيعية لمدرج المطار