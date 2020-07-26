أهالي محايل يشتكون ارتفاع أسعار الأضاحي

سلع رئيسية
طالب عدد من المواطنين من الجهات المختصة بأن تضع خطة لمراقبة الأسواق قبل وخلال العيد، وذلك لضبط الأسعار لمختلف السلع الرئيسية وفي مقدمتها الأضاحي، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث زادت أسعار الأغنام البلدي إلى 1800 ريال، وكانت في السابق لا تتجاوز الـ 1300 ريال.
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