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أهالي محايل يشتكون ارتفاع أسعار الأضاحي

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شهدت أسعار المواشي ارتفاعاً ملحوظا في سوق المواشي بمحايل عسير مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى، وسجل عدد من المواطنين ملاحظات حول الزيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، معتقدين أن السبب وراء هذه الظاهرة السنوية زيادة الإقبال على الشراء، فيما عزا البعض ذلك إلى استغلال الباعة لهذه المناسبة من أجل تحقيق عائد ربحي أكبر على حساب المستهلكين، مطالبين برقابة أشد على أسواق المواشي.

سلع رئيسية

طالب عدد من المواطنين من الجهات المختصة بأن تضع خطة لمراقبة الأسواق قبل وخلال العيد، وذلك لضبط الأسعار لمختلف السلع الرئيسية وفي مقدمتها الأضاحي، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث زادت أسعار الأغنام البلدي إلى 1800 ريال، وكانت في السابق لا تتجاوز الـ 1300 ريال.


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