نصف مليون متر مربع تعديات بالمدينة المنورة

أزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ650 ألف م2، تمثلت في إقامة مبان وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المدينة المنورة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200 ألف متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12 ألف متر مربع، أما في بلدية المندسة، فقد تمت إزالة تعد على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع.

كما أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل عسير، أمس، تعديات على مساحة 38014 مترا مربعا من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بعدد من المواقع في المحافظة والمراكز التابعه لها.