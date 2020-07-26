وقعت أمانة العاصمة المقدسة عقداً بـ15.775.431 ريالاً لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة ولمدة 36 شهراً ميلادياً من تاريخ استلام الموقع. ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم. وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إن ذلك يأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في المدينة المقدسة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 مليونا لتشغيل وصيانة إنارة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.