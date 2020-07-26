15 مليونا لتشغيل وصيانة إنارة مكة

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم. وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إن ذلك يأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في المدينة المقدسة.
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