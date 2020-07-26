أدخنة النفايات تغطي سماء طريف

غطت أدخنة محروقات ردم النفايات، سماء محافظة طريف بجميع أحيائها بسبب تطايرها في الجو ووصولها إلى المنازل التي اضطر الأهالي لإغلاقها بإحكام خشية تسرب الأدخنة. وقالت بلدية طريف، إنه تمت مباشرة الحريق من الجهات المختصة من قبل البلدية وإدارة الدفاع المدني، وبدأت أعمال المكافحة والإطفاء في حينها، حيث تم تحييد منطقة الحريق وعزلها، ونظراً لكبر مساحة المردم وطبيعة المواد المحترقة، فقد تم التعامل في حينه من خلال ردم هذه المواد والتعامل معها وفق متطلبات الموقف. وأضافت أنه من خلال الإجراءات الأولية للتحقيق من قبل الجهات المختصة وجود أعمال عبث أدت إلى وقوع الحادث، وتم تطبيق الغرامات المقررة في حق الشركة المستثمرة للمردم لعدم تطبيقها الاشتراطات الفنية اللازمة.



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