جريان للأودية وانقطاعات للكهرباء في عسير والباحة

هطلت، أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عسير والباحة وجازان.

وتسببت أمطار منطقة عسير في انقطاعات للكهرباء عن بعض القرى والهجر خصوصا شرق المنطقة، فيما شهدت بعضا من شوارع مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط تجمعات للمياه، واستنفرت الجهات المعنية طاقاتها لمواجهة الحالة المطرية. ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأمطار وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

مسببات الخطر

أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة.

انزلاقات وانقطاعات

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شهدت منطقة الباحة وكافة محافظات السراة (بلجرشي، المندق، العقيق، القرى) والمراكز التابعة لها أمطارا غزيرة وشكلت سيولا وشلالات، فيما تسببت ببعض الانزلاقات وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى بسبب الصواعق فيما لم تسجل أي إصابات. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وقال متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، إن الإدارة استعدت واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

زوابع رعدية

شهدت محافظة الدرب ومراكزها شمال منطقة جازان هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وزخات من البرد انتشرت على أثرها فرق الدفاع المدني والمرور والكهرباء والبلدية لتقديم الخدمات لسالكي الطرقات الدولية عسير - جازان - مكة المكرمة والتأكد من سهولة الحركة المرورية.