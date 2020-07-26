طوق أمني لمنع دخول المخالفين لنظام الحج

أكد قائد قوات أمن المنشآت والمشرف العام على مهام القوات في الحج، اكتمال جاهزية القوات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441 للقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، وتكاملا مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال عمل طوق وانتشار أمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، وما يسند إليها من مهام من قبل معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية، بالإضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية وذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.
كما أكد قائد قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم وذلك حفاظا على سلامتهم.
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