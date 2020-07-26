منح 139 مواطنا وسام المؤسس لتبرعهم بأحد أعضائهم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنح 139 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

المتبرعون

عبدالكريم الحربي، فاطمة القحطاني، سلطان الكنعان، نادر النومسي، فيصل القحطاني، سالم الفهادي، حمد آل هرمس، طارق السواجي، إبراهيم الشمري، سعد الشهراني، ناصر العتيبي، هند الزلفي، حسن العفالق، محمد العتيبي، راشد قيسي، محمد القحطاني، ماجد الحربي، مقرن المطيري، آدم الشاردي، أماني العطوي، سعد البيشي، ريم الشهراني، عزيز شراحيلي، عبدالعزيز الحيسوني، منيرة عبدالعزيز بن خضير، حمود النزال، نادية الفضيلي، صالحة كريري، منور العنزي، سلمان الألمعي، محمد التيماني، ريم العويس، ناصر المري، أحمد نجمي، مهند الخليفة، محمد الدوسري، إيلان نجمي، ماضي العتيبي، عبد الإله الحازمي، عبدالله الشمري، علي الغامدي، مساعد الشراري، عبدالمجيد الشراري، سلطان الشويب، نادر المطيري، مزيد الهويشان، راشد اليامي، عائشة غزوالي، عبداللطيف الحمادي، صالح القحطاني، فاطمة أبودميك، سلطان السبيعي، زيب قيسي، موئل القحطاني، محمد الرصيص، رانيا العلولا، نورة أبو طويل، بندر البريكي، ليلى نافع، سعيد آل خشيل، أحمد البلوي، عبدالله الأسمري، جميلة العتيبي، عبدالعزيز الدريويش، عبير عشري، ضاري الكويكبي، أحمد الحبي، فلاح الشمري، عبدالله جرجير، سعد البيشي، الدانة العجمي، سعد القحطاني، راشد الدوسري، منيرة الهذلي، أنفال آل دهيم، يحيى دبشي، فيصل مدخلي، ولاية البوعينين، جنان المؤمن، خليل آل ارميح، محمد الزهراني، مرتضى الموسى، سعد العلي، نوت العنزي، عبدالله الحساوي، فهد الأحمري، سليمان المنيف، حسين عفريت، أفراح الصفواني، سعيد المري، عبدالرحمن بصاص، وفاء بترجي، خالد الحارثي، هادي عطيف، وسيمة عريشي، حمزة الجليمي، إيمان قدح، أحمد القرني، علي عسيري، نورة العلوي، سعد المطرفي، نايف الغامدي، خالد الدوسري، صفية عبسي، عبدالرحمن المطيري، صقر البلادي، حنان عقيلي، مرام زعفراني، تركي البارقي، صبا الزهراني، ريحانة الغامدي، كمال الزهراني، محمد العتيبي، نور المالكي، سلطان الهندي، عبدالله المطيري، ممدوح الحربي، محمد الرشيدي، عبدالله عياشي، ثامر الرويلي، أحمد البلوي، عادل عبدلي، عبدالله العطوي، منصور الغامدي، عبدالكريم الجويبري، رايد الرشيدي، ناصر الشهري، عبدالله المجادعة، عبداللطيف عسيري، مجمد البارقي، يحيى الشهري، يحيى كدوان، فاطمة حمدي، نايف الحربي، أريج عسيري، يزيد الحفظي.