وتضمنت منطقة الریاض 66 مشروعاً، والمنطقة الشرقیة 61 مشروعاً، ومكة المكرمة 60 مشروعاً ومنطقة المدينة المنورة 45 مشروعاً، ومنطقة عسیر 24 مشروعاً، ومنطقة جازان 17 مشروعاً، إضافة إلى 15 مشروعاً في منطقة تبوك، و8 مشاريع في منطقة القصیم، و8 مشاريع في منطقة الباحة، و5 مشاريع في منطقة حائل، و3 مشاريع في منطقة الجوف، ومشروعين في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية مشروع واحد.
ویغطي 60 مشروعاً من تلك المشاريع احتیاج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من ملیار وأربعمائة وسبعة وسبعين ملیون ریال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعلیمیة الصینیة بتكلفة بلغت أكثر من 450 ملیون ریال.
وتمثل 237 مشروعاً؛ مجموع المشاریع المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعلیمیة بتكلفة بلغت أكثر من 2 ملیار و 722 ملیون ریال، فيما یتراوح إجمالي عدد المباني التعلیمیة في المشروعات المسندة 414 مبنى تعلیمیاً تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.
ویأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعلیم ممثلةً بوكالة المشاریع والصیانة؛ استعداداً للعام الجدید 1442 وذلك بتهیئة العدید من المشروعات لخدمة العملیة التعلیمیة، وتوفیر المباني المدرسیة وتشغیلها وصیانتها وتحدیثها وتطویرها؛ لخدمة الطلاب والطالبات في جمیع مناطق ومحافظات المملكة٠
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعا مدرسيا متعثرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.