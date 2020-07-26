إحباط تهريب طن حشيش وأكثر من 18 طن قات خلال ذي القعدة

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت خلال شهر ذي القعدة من عام 1441، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه 937 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و18893 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و640295 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و6,809 جرامات من مادة الأفيون المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 196 شخصاً، بينهم 42 متهما أثيوبيا، و113 متهماً يمنيا، و32 متهماً مواطنا، و4 متهمين أردنيين، ومتهمٌ مصري، وآخر من إرتيري، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته بهذه السموم.