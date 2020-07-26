السعودية اليوم / فلسطين تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



رام الله 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت دولة فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 330 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 8320 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 78 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 4726 حالة.

// انتهى //

22:53ت م

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رام الله 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت دولة فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 330 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 8320 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 78 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 4726 حالة.// انتهى //22:53ت م0208

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