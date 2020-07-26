السعودية اليوم / ليبيا تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 43 حالةً



طرابلس 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 122 حالة إصابة جديدة بفيروس

ولفت المركز الانتباه في بيان اليوم أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2.669 حالةً منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصاً وتوفى 60 شخصاً.

// انتهى //

22:17ت م

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طرابلس 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 51 حالة جديدة و 71 لمخالطين، كما سُجل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.ولفت المركز الانتباه في بيان اليوم أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2.669 حالةً منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصاً وتوفى 60 شخصاً.// انتهى //22:17ت م0203

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