

أبوظبي 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت الإمارات 351 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 344 حالةً.

// انتهى //

22:10ت م

0199



أبوظبي 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المصابة فيها 58,913 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 344 حالةً.// انتهى //22:10ت م0199

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.