السعودية اليوم / جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول للعام الجامعي المقبل



أبها 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، حيث بلغ عددهم ١١٣٩ طالباً وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول. ودعت العمادة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ.

يذكر أن العمادة اعتمدت نتائج القبول للمرحلة الأولى في مرحلة البكالوريوس وذلك عبر إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم ثُبِّتَ قبولُهم (٣٣٨٧) طالباً وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.

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22:00ت م

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