

الرباط 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

قررت المغرب إيقاف التنقل بين عدد من مدنها بسبب الانتشار الكثيف لجائحة فيروس

جاء ذلك وفق بيان صادر من وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين اليوم بناءً على التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الحالة الوبائية في البلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة، فقد تقرر ابتداءً من منتصف هذه الليلة منع التنقل من وإلى طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، ومراكش.

// انتهى //

22:00ت م

0197



الرباط 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسقررت المغرب إيقاف التنقل بين عدد من مدنها بسبب الانتشار الكثيف لجائحة فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من منتصف هذه الليلة.جاء ذلك وفق بيان صادر من وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين اليوم بناءً على التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الحالة الوبائية في البلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة، فقد تقرر ابتداءً من منتصف هذه الليلة منع التنقل من وإلى طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، ومراكش.// انتهى //22:00ت م0197

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب توقف التنقل بين عدد من مدنها بسبب الانتشار الكثيف لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.