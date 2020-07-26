السعودية اليوم / السنغال تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



دكار 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت السنغال 129 إصابة جديدة مؤكد بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة السنغالية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1367 تحليلاً مخبريًا، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 45 حالة تعافٍ من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 6409 متعافين.

وتحدث البيان عن 191 حالة وفاة من هذا الوباء منذ أول ظهور له في البلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

// انتهى //

21:35ت م

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دكار 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 129 إصابة جديدة مؤكد بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 9681 حالة مؤكدة.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة السنغالية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1367 تحليلاً مخبريًا، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 45 حالة تعافٍ من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 6409 متعافين.وتحدث البيان عن 191 حالة وفاة من هذا الوباء منذ أول ظهور له في البلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.// انتهى //21:35ت م0195

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