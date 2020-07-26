السعودية اليوم / وقوع انفجارات في مستودع عتاد وذخيرة في معسكر بجنوب بغداد



بغداد 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

وقعت اليوم انفجارات بأحد مستودعات العتاد والذخيرة تابع للشرطة الاتحادية العراقية في معسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم أن سبب الانفجارات ارتفاع درجات الحرارة وسوء الخزن، مشيرةً إلى أن فرق الدفاع الهندسي والمدني تمكنت من تطويق مكان حادث من دون وقوع إصابات حتى الآن.

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21:28ت م

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