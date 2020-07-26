السعودية اليوم / المغرب تسجل 633 إصابة وثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 633 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16438 بعد تعافي 156 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 57، ومجموع الحالات الموجودة في طور العلاج هو 3527.

// انتهى //

21:28ت م

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الرباط 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 20278، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 313 بعد الإعلان عن ثماني وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16438 بعد تعافي 156 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 57، ومجموع الحالات الموجودة في طور العلاج هو 3527.// انتهى //21:28ت م0189

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